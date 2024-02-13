Міністра оборони Італії терміново госпіталізували
Вівторок, 13 лютого 2024, 10:17
Міністра оборони Італії Гвідо Крозетто вночі 13 лютого терміново ушпиталили через сильний біль за грудиною.
Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".
Крозетто з ранку понеділка страждав від постійного болю за грудиною. Вночі його забрали до лікарні Сан Карло ді Нансі для обстеження, повідомили у відомстві.
Офіційно можливі діагнози міністра не розголошують, за джерелами ЗМІ у лікарні у нього підозрюють перикардит.
Нагадаємо, повторно госпіталізований також очільник Пентагону Ллойд Остін, проте він розраховує взяти участь у наступній зустрічі формату "Рамштайн".
Речник Пентагону підтвердив, що Остін скасував свою поїздку до Брюсселя і засідання групи відбудеться у віртуальному форматі.
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