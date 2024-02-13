Міністра оборони Італії терміново госпіталізували

Міністра оборони Італії Гвідо Крозетто вночі 13 лютого терміново ушпиталили через сильний біль за грудиною.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Крозетто з ранку понеділка страждав від постійного болю за грудиною. Вночі його забрали до лікарні Сан Карло ді Нансі для обстеження, повідомили у відомстві.

Офіційно можливі діагнози міністра не розголошують, за джерелами ЗМІ у лікарні у нього підозрюють перикардит.

Нагадаємо, повторно госпіталізований також очільник Пентагону Ллойд Остін, проте він розраховує взяти участь у наступній зустрічі формату "Рамштайн".

Речник Пентагону підтвердив, що Остін скасував свою поїздку до Брюсселя і засідання групи відбудеться у віртуальному форматі.