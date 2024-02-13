Министра обороны Италии срочно госпитализировали

Министра обороны Италии Гвидо Крозетто ночью 13 февраля срочно госпитализировали из-за сильной боли за грудиной.

Об этом сообщает ANSA, пишет "Европейская правда".

Крозетто с утра понедельника страдал от постоянной боли за грудиной. Ночью его забрали в больницу Сан Карло ди Нанси для обследования, сообщили в ведомстве.

Официально возможные диагнозы министра не разглашают, но согласно источникам СМИ в больнице, у него подозревают перикардит.

Напомним, повторно госпитализирован также глава Пентагона Ллойд Остин, однако он рассчитывает принять участие в следующей встрече формата "Рамштайн".

Представитель Пентагона подтвердил, что Остин отменил свою поездку в Брюссель и заседание группы состоится в виртуальном формате.