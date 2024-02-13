Британська розвідка пояснила, чому РФ не допоможе заплановане підвищення віку для контрактників
Росія пропонує законопроєкт про підвищення віку військовослужбовців-контрактників, однак цей захід навряд допоможе підвищити боєздатність російської армії.
Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 13 лютого, повідомляє "Європейська правда".
Проєкт передбачає підвищення граничного віку військовослужбовців-контрактників, у тому числі тих, хто був прийнятий на службу до червня 2023 року, до 65 років, а для офіцерів – до 70 років.
Це суттєво підвищить нинішній віковий ценз у 51 рік для неофіцерського складу і, ймовірно, збільшить тривалість контракту.
Розвідка вказує, що згідно з відкритими даними, середня тривалість життя російських чоловіків у довоєнному 2021 році становила 64,2 роки.
Таким чином, запропонований захід дає цим військовослужбовцям фактично довічний контракт.
"Хоча цей захід, ймовірно, зменшить потребу в додатковій мобілізації, збільшення кількості військовослужбовців віком понад 51 рік навряд чи підвищить боєздатність російської армії, особливо в рухливих атаках", – йдеться у повідомленні.
У попередньому огляді розвідка Великої Британії розповіла про створення в РФ нового військового інституту, що означає дедалі більшу мілітаризацію вищої освіти в країні.
Перед цим йшлося про брак медичного персоналу в Росії через війну проти України.