Британская разведка объяснила, почему РФ не поможет запланированное повышение возраста для контрактников

Россия предлагает законопроект о повышении возраста военнослужащих-контрактников, однако эта мера вряд ли поможет повысить боеспособность российской армии.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании за 13 февраля, сообщает "Европейская правда".

Проект предусматривает повышение предельного возраста военнослужащих-контрактников, в том числе тех, кто был принят на службу до июня 2023 года, до 65 лет, а для офицеров – до 70 лет.

Это существенно повысит нынешний возрастной ценз в 51 год для неофицерского состава и, вероятно, увеличит продолжительность контракта.

Разведка указывает, что согласно открытым данным, средняя продолжительность жизни российских мужчин в довоенном 2021 году составляла 64,2 года.

Таким образом, предложенная мера дает этим военнослужащим фактически пожизненный контракт.

"Хотя эта мера, вероятно, уменьшит потребность в дополнительной мобилизации, увеличение количества военнослужащих старше 51 года вряд ли повысит боеспособность российской армии, особенно в подвижных атаках", – говорится в сообщении.

В предыдущем обзоре разведка Великобритании рассказала о создании в РФ нового военного института, что означает все большую милитаризацию высшего образования в стране.

Перед этим речь шла о нехватке медицинского персонала в России из-за войны против Украины.