США не планують санкції проти урядовців Ізраїлю через напади на Західному березі річки Йордан

США не планують запроваджувати економічні санкції проти посадовців Ізраїлю після застосування Вашингтоном обмежень проти ізраїльських поселенців, причетних до насильницьких нападів на палестинців на Західному березі річки Йордан.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Наразі не планується запроваджувати санкції проти ізраїльських урядовців", – заявив він.

При цьому представник Білого дому додав, що не хоче заздалегідь робити передбачення, чи буде більше подібних санкцій, але, вказав він, це новий інструмент, який США збираються розглянути на предмет його належного використання.

За інформацією Axios, адміністрація розглядає можливість введення санкцій проти деяких ультраконсервативних міністрів ізраїльського уряду, зокрема міністра національної безпеки Ітамара Бен-Гвіра та міністра фінансів Бецалеля Смотрича, які активно виступають за масове переселення палестинців з Гази, щоб звільнити місце для ізраїльських поселенців.

Напередодні президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє США запровадити нові санкції проти ізраїльських поселенців на Західному березі річки Йордан, причетних до насильницьких нападів на палестинців.

Він також дозволяє адміністрації накладати санкції на лідерів або урядовців, прямо чи опосередковано причетних до насильства проти палестинців.

Перший раунд санкцій стосується чотирьох поселенців, які, на думку США, безпосередньо причетні до нападів на палестинців і систематичних дій, що призвели до вимушеного переселення палестинських громад.

За даними Управління ООН з гуманітарних питань, з 7 жовтня відбулося майже 500 нападів ізраїльських поселенців на палестинців. У них були вбиті щонайменше вісім палестинців, серед них – дитина, і поранені понад 115 людей.

У грудні 2023 року Сполучені Штати вже запровадили візові санкції проти поселенців, причетних до нещодавніх нападів на палестинців. А Франція пропонує запровадити аналогічні заходи на рівні Європейського Союзу.