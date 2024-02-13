Франция запретит въезд экстремистским израильским поселенцам на Западном берегу

Франция запретит въезд в страну 28 экстремистским израильским поселенцам, которые нападали на палестинское гражданское население на Западном берегу реки Иордан.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Как говорится в заявлении министерства иностранных дел страны, эти меры принимаются в связи с тем, что насилие, совершенное поселенцами против палестинского населения, "увеличилось в последние месяцы".

"Франция подтверждает свое решительное осуждение этого неприемлемого насилия", – отмечает МИД, не называя имена лиц.

Ведомство также указало, что колонизация является незаконными действиями согласно международному праву и должна быть прекращена.

"Ее продолжение несовместимо с созданием жизнеспособного палестинского государства, что является единственным решением для того, чтобы израильтяне и палестинцы могли жить бок о бок в мире и безопасности", – говорится в заявлении.

Накануне правительство Великобритании ввело новые санкции против нескольких экстремистских израильских поселенцев, которые нападали на палестинское гражданское население.

Ранее сообщалось, что США не планируют вводить экономические санкции против должностных лиц Израиля после применения Вашингтоном ограничений против израильских поселенцев, причастных к насильственным нападениям на палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Перед этим президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий США ввести новые санкции против израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, причастных к насильственным нападениям на палестинцев.

В то же время Франция предлагает ввести аналогичные меры на уровне Европейского Союза.