На золотодобывающей шахте в Турции произошел обвал: под завалами люди

Работники золотодобывающей шахты в Турции оказались в ловушке под землей после обвала грунта, произошедшего вблизи города Илич в горной провинции Эрзинджан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Обвал на шахте Copler произошел в 14:30 по местному времени. Девять рабочих, вероятно, находятся под землей, сообщили официальные лица.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что девять рабочих не выходили на связь с момента оползня, и что на месте происшествия находятся 400 поисково-спасательных работников.

Агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD сообщило, что на место происшествия прибыли спасатели из окрестных провинций.

Глава Эрзинджана Бекир Аксун, тем временем, сообщил телеканалу Haberturk, что пропавшими без вести считаются от 10 до 12 рабочих.

Anagold Mining эксплуатирует шахту Copler с 2009 года. По словам Ерликая, на предприятии работало 667 сотрудников.

В своем заявлении компания отметила, что ее "самым важным приоритетом в этом сложном процессе... является здоровье и безопасность наших сотрудников и подрядчиков".

"Это болезненная ситуация. Сразу после инцидента мы немедленно связались с нашими сотрудниками в регионе, активизировали наш план действий в чрезвычайных ситуациях и проинформировали соответствующие государственные учреждения и организации", – говорится в заявлении.

Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что начато расследование катастрофы.

В феврале прошлого года в Турции и Сирии произошли сильные землетрясения, в результате которых погибли более 52 тысяч человек.

Турецкие власти начали масштабное расследование и массовые аресты застройщиков и подрядчиков, чьи здания не выдержали толчков и полностью разрушились.