Новообраний президент Фінляндії відмовився від партійної приналежності 

Обраний президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що відмовляється від членства в керівній Коаліційній партії.

Про це повідомив голова партії та очільник ряду Петтері Орпо, інформує "Європейська правда" з посиланням на фінського телерадіомовника Yle.

За словами прем'єр-міністра, партія приймає заяву Стубба і бажає йому успіхів на президентській посаді.

У Фінляндії стало традицією для новообраних президентів відмовлятися від партійної приналежності.

Чинний президент Саулі Нііністьо також вийшов із Коаліційної партії 2012 року, після того, як його обрали на президентську посаду.

Стубб, кандидат від керівної "Національної коаліції", переміг у другому турі президентських виборів у Фінляндії, що пройшли 11 лютого.

Він виграв із 51,6% голосів, а його головний опонент, ексглава МЗС Пекка Хаавісто від "Зелених", набрав 48,4%

Детальніше про наступного президента Фінляндії читайте у статті: "Вибори без шансів для Росії".