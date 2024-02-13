Новоизбранный президент Финляндии отказался от партийной принадлежности
Избранный президент Финляндии Александер Стубб заявил, что отказывается от членства в правящей Коалиционной партии.
Об этом сообщил председатель партии и глава правительства Петтери Орпо, информирует "Европейская правда" со ссылкой на финского телерадиовещателя Yle.
По словам премьер-министра, партия принимает заявление Стубба и желает ему успехов на президентской должности.
В Финляндии стало традицией для новоизбранных президентов отказываться от партийной принадлежности.
Действующий президент Саули Ниинистё также вышел из Коалиционной партии в 2012 году, после того, как его избрали на президентский пост.
Стубб, кандидат от правящей "Национальной коалиции", победил во втором туре президентских выборов в Финляндии, прошедших 11 февраля.
Он выиграл с 51,6% голосов, а его главный оппонент, экс-глава МИД Пекка Хаависто от "Зеленых", набрал 48,4%
Подробнее о следующем президенте Финляндии читайте в статье: "Выборы без шансов для России".