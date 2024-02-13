МЗС Вірменії заблокувало доступ до розділу свого сайту щодо Карабаху

Міністерство закордонних справ Вірменії заблокувало доступ до довідкової інформації про конфлікт у Нагірному Карабаху, розміщеної на своєму офіційному сайті, після скарг від Азербайджану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Азатутюн".

На момент публікації новини цей розділ сайту був недоступний. Міністерство закордонних справ Вірменії відмовилося уточнити, чи був доступ до нього заблокований під тиском Азербайджану.

Речниця МЗС Ані Бадалян сказала, що розділ не видаляли з сайту, та його зміст "буде відображений у належний час".

Раніше посланник президента Азербайджану Ільхама Алієва з особливих доручень Ельчин Амірбаєв поскаржився на розділ сайту, присвячений Карабаху.

Він перерахував опис Карабаху як "невід'ємної частини історичної Вірменії" серед документів і заяв, які, за його словами, свідчать про продовження територіальних претензій Вірменії до Азербайджану.

"Вірменська сторона визнає, що це факт, але нічого не робиться", – сказав Амірбаєв.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про те, що мир з Вірменією буде можливий тільки після того, як до вірменської конституції внесуть зміни.

За його словами, претензії Вірменії до Азербайджану в міжнародних судах ґрунтуються на таких питаннях, як невизнання суверенітету й територіальної цілісності Азербайджану, відділення Карабаху від Азербайджану.

Перед цим Алієв заявив, що вже зараз створено основні умови для підписання мирного договору з Вірменією, і він не згодний із бажанням Єревану щодо гарантів для договору.

7 грудня лідери Азербайджану та Вірменії підписали спільну заяву, у якій оголосили про подальші кроки з нормалізації відносин і встановлення миру.

Підписана заява відкриває шлях до укладання повномасштабного мирного договору. Детальніше про це у статті: Мир не на користь Москви: як Баку та Єреван роблять важливий крок до припинення війни.