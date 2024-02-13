МИД Армении заблокировал доступ к разделу своего сайта по Карабаху

Министерство иностранных дел Армении заблокировало доступ к справочной информации о конфликте в Нагорном Карабахе, размещенной на своем официальном сайте, после жалоб от Азербайджана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

На момент публикации новости этот раздел сайта был недоступен. Министерство иностранных дел Армении отказалось уточнить, был ли доступ к нему заблокирован под давлением Азербайджана.

Пресс-секретарь МИД Ани Бадалян сказала, что раздел не удаляли с сайта, и его содержание "будет отображено в надлежащее время".

Ранее посланник президента Азербайджана Ильхама Алиева по особым поручениям Эльчин Амирбаев пожаловался на раздел сайта, посвященный Карабаху.

Он перечислил описание Карабаха как "неотъемлемой части исторической Армении" среди документов и заявлений, которые, по его словам, свидетельствуют о продолжении территориальных претензий Армении к Азербайджану.

"Армянская сторона признает, что это факт, но ничего не делается", – сказал Амирбаев.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что мир с Арменией будет возможен только после того, как в армянскую конституцию внесут изменения.

По его словам, претензии Армении к Азербайджану в международных судах основываются на таких вопросах, как непризнание суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, отделение Карабаха от Азербайджана.

Перед этим Алиев заявил, что уже сейчас созданы основные условия для подписания мирного договора с Арменией, и он не согласен с желанием Еревана по поводу гарантов для договора.

7 декабря лидеры Азербайджана и Армении подписали совместное заявление, в котором объявили о дальнейших шагах по нормализации отношений и установлению мира.

Подписанное заявление открывает путь к заключению полномасштабного мирного договора. Подробнее об этом в статье: Мир не в пользу Москвы: как Баку и Ереван делают важный шаг к прекращению войны.