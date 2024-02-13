Вірменія заявляє вже про чотирьох загиблих внаслідок загострення на кордоні з Азербайджаном

Вірменія повідомляє вже про чотирьох загиблих військовослужбовців на тлі загострення ситуації на кордоні з Азербайджаном.

Про це йдеться в заяві вірменського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

Вірменська сторона заявляє, що військові загинули внаслідок обстрілів Азербайджану у районі Неркін-Ханд.

Ще один вірменський військовий був поранений, його стан оцінюють як середньої тяжкості, наразі його життю ніщо не загрожує.

Вранці у вівторок Міноборони Вірменії повідомило, що двоє вірменських військовослужбовців загинули внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї з боку азербайджанських збройних сил.

Перед цим Державна прикордонна служба Азербайджану заявила, що один солдат був поранений внаслідок вогню з боку Вірменії на тій же ділянці кордону.

Це стало найсерйознішим прикордонним конфліктом між двома країнами з часу військової операції Азербайджану з повернення Нагірного Карабаху у вересні 2023 року.

Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вже зараз створено основні умови для підписання мирного договору з Вірменією, і він не згодний із бажанням Єревану щодо гарантів для договору.

Водночас Вірменія заявила про регрес у позиції Азербайджану щодо деяких пунктів мирного договору між двома країнами.