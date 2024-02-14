З Фінляндії передали Україні шість "швидких" з обладнанням

З Фінляндії прибули в Україну шість автомобілів швидкої допомоги, обладнані усім необхідним для порятунку пацієнтів на догоспітальному етапі.

Про це повідомило посольство Фінляндії в Україні, пише "Європейська правда".

"Швидкі" призначені для роботи у прифронтових районах сходу України, які постійно потерпають від обстрілів.

"Автомобілі повністю укомплектовані спеціальним медичним обладнанням: дефібриляторами, апаратами ШВЛ, ношами, кисневими балонами та іншим. Таке оснащення дозволить не лише транспортувати важкопоранених до медичних закладів, а й надавати їм необхідну допомогу вже під час перевезення", – зазначили у посольстві.

Допомога надійшла від фінської благодійної організації "Pro patria Suomi-Ukraina Ry" за підтримки "Lions Club"у співпраці з фондом "Добробут".

"Завдяки спільним зусиллям фінських партнерів Україна отримала медичне обладнання та машини швидкої допомоги на суму 150 тис. євро та близько 400 кг гуманітарної допомоги", – додали у посольстві.

Нагадаємо, уряд Фінляндії анонсував 22-й пакет військової допомоги для України вартістю близько 190 млн євро.