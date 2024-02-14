Из Финляндии передали Украине шесть "скорых" с оборудованием

Из Финляндии прибыли в Украину шесть машин скорой помощи, оборудованные всем необходимым для спасения пациентов на догоспитальном этапе.

Об этом сообщило посольство Финляндии в Украине, пишет "Европейская правда".

"Скорые" предназначены для работы в прифронтовых районах востока Украины, которые постоянно страдают от обстрелов.

"Автомобили полностью укомплектованы специальным медицинским оборудованием: дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, носилками, кислородными баллонами и другим. Такое оснащение позволит не только транспортировать тяжелораненых в медицинские учреждения, но и оказывать им необходимую помощь уже во время перевозки", – отметили в посольстве.

Помощь поступила от финской благотворительной организации Pro patria Suomi-Ukraina Ry при поддержке Lions Club в сотрудничестве с фондом "Добробут".

"Благодаря совместным усилиям финских партнеров Украина получила медицинское оборудование и машины скорой помощи на сумму 150 тыс. евро и около 400 кг гуманитарной помощи", – добавили в посольстве.

Напомним, правительство Финляндии анонсировало 22-й пакет военной помощи для Украины стоимостью около 190 млн евро.