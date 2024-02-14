У міській владі Нарви хочуть відтермінувати переведення освіти на естонську мову: бракує вчителів

У міській владі Нарви проситимуть уряд відкласти на рік переведення шкільного навчання на естонську мову через нестачу вчителів, які могли б викладати естонською.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Один з депутатів мерії від Центристської партії Алексєй Євграфов заявив, що мерія обговорить звернення до уряду щодо відкладання переходу на навчання естонською мовою, тому що місто організаційно не готове до цього.

"Перший і четвертий класи мають перейти на естонську мову навчання з вересня. Але для того, щоб інші класи поки продовжили навчатися російською, місто має зробити звернення до міністерства", – сказав депутат, додавши, що таке рішення мають ухвалити на засіданні мерії у четвер.

Окрім того, депутати планують просити винятків для дітей з особливими потребами.

Головним аргументом він називає нестачу вчителів, які могли б викладати естонською мовою.

"У нас у дитсадках 261 вихователь, з них 95 не відповідають вимогам до рівня володіння мовою. У школах з 400 викладачів не відповідають вимогам 150… На жаль, не всі викладачі складуть іспит на С1 (рівень професійного володіння мовою)", – заявив Євграфов.

Нагадаємо, Нарва, що стоїть фактично на кордоні Естонії з Росією, є найбільш російськомовним містом Естонії. Російська там є мовою спілкування для більшості містян.

Минулого року за розпорядженням уряду у Нарві й околицях перенесли шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34, попри невдоволення багатьох містян. Танк відвезли у військовий музей неподалік від столиці.

Згодом у Нарві не захотіли виставляти підбитий російський танк, який привезли з України як музейний експонат.

Детальніше про особливості естонської Нарви – у відеоблозі "ЄвроПравди":

