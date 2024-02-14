Городские власти Нарвы будут просить правительство отложить на год перевод школьного обучения на эстонский язык из-за нехватки учителей, которые могли бы преподавать на эстонском.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Один из депутатов мэрии от Центристской партии Алексей Евграфов заявил, что мэрия обсудит обращение к правительству об откладывании перехода на обучение на эстонском языке, потому что город организационно не готов к этому.

"Первый и четвертый классы должны перейти на эстонский язык обучения с сентября. Но для того чтобы другие классы пока продолжили учиться на русском, город должен сделать обращение в министерство", – сказал депутат, добавив, что такое решение должны принять на заседании мэрии в четверг.

Кроме того, депутаты планируют просить исключений для детей с особыми потребностями.

Главным аргументом он называет недостаток учителей, которые могли бы преподавать на эстонском языке.

"У нас в детсадах 261 воспитатель, из них 95 не соответствуют требованиям к уровню владения языком. В школах из 400 преподавателей не соответствуют требованиям 150... К сожалению, не все преподаватели сдадут экзамен на С1 (уровень профессионального владения языком)", – заявил Евграфов.

Напомним, Нарва, стоящая фактически на границе Эстонии с Россией, является самым русскоязычным городом Эстонии. Русский там служит языком общения для большинства горожан.

В прошлом году по распоряжению правительства в Нарве и окрестностях перенесли шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34, несмотря на недовольство многих горожан. Танк отвезли в военный музей неподалеку от столицы.

Впоследствии в Нарве не захотели выставлять подбитый российский танк, который привезли из Украины как музейный экспонат.

Подробнее об особенностях эстонской Нарвы – в видеоблоге "ЕвроПравды":

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