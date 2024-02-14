Швеція очікує найближчим часом схвалення Угорщиною заявки на вступ в НАТО

У Швеції очікують, що Угорщина найближчим часом схвалить заявку країни на вступ до НАТО.

Про це під час виступу в парламенті заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми вітаємо, що Туреччина завершила процес ратифікації, і очікуємо, що Угорщина зробить це найближчим часом", – сказав він.

Угорщина є єдиною країною, яка досі не схвалила заявку Швеції на вступ до Альянсу.

Угорська влада аргументує це, зокрема, тим, що Швеція висуває необґрунтовані звинувачення у підриві демократії в Угорщині.

Прем'єр країни Віктор Орбан офіційно підтримав кандидатуру Швеції в січні, але вона ще має бути затверджена угорським парламентом.

Парламентське голосування має бути формальністю, оскільки керівна партія Орбана "Фідес" має комфортну більшість. Але лідери "Фідес" на початку лютого зажадали, щоб прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон спочатку відвідав Будапешт перед парламентським голосуванням.

Крістерссон виключив подальші переговори з Будапештом щодо заявки Швеції, але заявив, що буде готовий зустрітися з Орбаном після того, як парламент Угорщини ратифікує заявку.