Швеция ожидает в ближайшее время одобрения Венгрией заявки на вступление в НАТО

В Швеции ожидают, что Венгрия в ближайшее время одобрит заявку страны на вступление в НАТО.

Об этом во время выступления в парламенте заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы приветствуем, что Турция завершила процесс ратификации, и ожидаем, что Венгрия сделает это в ближайшее время", – сказал он.

Венгрия является единственной страной, которая до сих пор не одобрила заявку Швеции на вступление в Альянс.

Венгерские власти аргументируют это, в частности, тем, что Швеция выдвигает необоснованные обвинения в подрыве демократии в Венгрии.

Премьер страны Виктор Орбан официально поддержал кандидатуру Швеции в январе, но она еще должна быть утверждена венгерским парламентом.

Парламентское голосование должно быть формальностью, поскольку правящая партия Орбана "Фидес" имеет комфортное большинство. Но лидеры "Фидес" в начале февраля потребовали, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием.

Кристерссон исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.