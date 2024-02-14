У Литві пропонують нові обмеження щодо росіян та білорусів з посвідками на проживання

Голова комітету Сейму Литви з нацбезпеки Лаурінас Кащюнас виступив із пропозицією позбавляти посвідок на проживання росіян та білорусів, які регулярно їздять до країн свого громадянства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT з посиланням на Kauno Diena.

На думку законодавця, потрібно позбавляти посвідок на проживання тих, хто їздить до РФ та Білорусі більше одного разу на місяць протягом року.

Крім того, Кащюнас має намір зареєструвати пропозицію про заборону брати участь і голосувати на муніципальних виборах громадянам РФ та Білорусі з посвідкою на постійне проживання в Литві.

Раніше уряд Литви схвалив поправки, що продовжують обмеження проти громадян Росії та Білорусі до 2 травня 2025 року, після чого Сейм в першому читанні їх схвалив.

Литва призупинила видачу віз і статусу електронного резидента громадянам Росії та Білорусі.

Громадянам Росії заборонений в'їзд до Литви сухопутним кордоном за деякими винятками, росіянам без посвідки на проживання також заборонений продаж нерухомості в Литві.

У січні уряд Литви заборонив військовим, а також прикордонникам і поліцейським виїжджати в позаслужбовий час до Росії, Білорусі та Китаю.

У листопаді Литва визнала загрозою національній безпеці понад двох тисяч білорусів та росіян.