Рейс Wizz Air з Грузії до Іспанії розвернули після зльоту через "вибухівку на борту"

Рейс угорського лоукостера Wizz Air з грузинського Кутаїсі до Барселони розвернули назад через повідомлення про нібито вибухівку на борту.

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Невдовзі після вильоту, що відбувся о 12:45 за місцевим часом, екіпаж оголосив, що літак змушений повернутися назад в Кутаїсі.

Дані сервісу Flightradar, "Эхо Кавказа"

Пресслужба аеропорту пояснила, що причиною стало отримане авіакомпанією повідомлення про нібито закладену на борту вибухівку. Після отримання цієї інформації екіпаж літака вирішив сідати у Кутаїсі.

Серед пасажирів був один з журналістів грузинської служби "Радіо Свобода". За його словами, після приземлення стюарди попросили їх негайно вийти і не дозволили взяти з собою багаж.

Перевірка літака триває.

Нагадаємо, у січні від хвилі "замінувань" постраждало Батумі і, у менших масштабах, Тбілісі. У Батумі "мінували" аеропорт і найбільші торгові центри.

Служба держбезпеки Грузії заявила, що усі сповіщення про нібито вибухівку у найбільших ТРЦ Батумі виявились фальшивою тривогою, а "мінер" перебуває за кордоном.