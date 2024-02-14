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Рейс Wizz Air з Грузії до Іспанії розвернули після зльоту через "вибухівку на борту"

Середа, 14 лютого 2024, 13:33

Рейс угорського лоукостера Wizz Air з грузинського Кутаїсі до Барселони розвернули назад через повідомлення про нібито вибухівку на борту. 

Про це повідомляє "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Невдовзі після вильоту, що відбувся о 12:45 за місцевим часом, екіпаж оголосив, що літак змушений повернутися назад в Кутаїсі. 

Дані сервісу Flightradar,
Дані сервісу Flightradar, "Эхо Кавказа"

Пресслужба аеропорту пояснила, що причиною стало отримане авіакомпанією повідомлення про нібито закладену на борту вибухівку. Після отримання цієї інформації екіпаж літака вирішив сідати у Кутаїсі. 

Серед пасажирів був один з журналістів грузинської служби "Радіо Свобода". За його словами, після приземлення стюарди попросили їх негайно вийти і не дозволили взяти з собою багаж. 

Перевірка літака триває.

Нагадаємо, у січні від хвилі "замінувань" постраждало Батумі і, у менших масштабах, Тбілісі. У Батумі "мінували" аеропорт і найбільші торгові центри

Служба держбезпеки Грузії заявила, що усі сповіщення про нібито вибухівку у найбільших ТРЦ Батумі виявились фальшивою тривогою, а "мінер" перебуває за кордоном.  

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