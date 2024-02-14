Рейс Wizz Air из Грузии в Испанию развернули после взлета "из-за взрывчатки на борту"

Рейс венгерского лоукостера Wizz Air из грузинского Кутаиси в Барселону развернули обратно из-за сообщения о якобы взрывчатке на борту.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Вскоре после вылета, который произошел в 12:45 по местному времени, экипаж объявил, что самолет вынужден вернуться в Кутаиси.

Данные сервиса Flightradar, "Эхо Кавказа"

Пресс-служба аэропорта пояснила, что причиной стало полученное авиакомпанией сообщение о якобы заложенной на борту взрывчатке. После получения этой информации экипаж самолета решил садиться в Кутаиси.

Среди пассажиров был один из журналистов грузинской службы "Радио Свобода". По его словам, после приземления стюарды попросили их немедленно выйти, не разрешив взять с собой багаж.

Проверка самолета продолжается.

Напомним, в январе от волны "минирований" пострадал Батуми и, в меньших масштабах, Тбилиси. В Батуми "минировали" аэропорт и крупнейшие торговые центры.

Служба госбезопасности Грузии заявила, что все извещения о якобы взрывчатке в крупнейших ТРЦ Батуми оказались фальшивой тревогой, а "минер" находится за границей.