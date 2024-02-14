Німеччина вперше з часів холодної війни досягла цілі витрат НАТО

Німеччина вперше з початку 1990-х років досягла цільового показника НАТО витрачати 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це заявив у середу речник Міністерства оборони Німеччини.

Уряд Німеччини виділяє еквівалент 71,8 мільярда євро на оборнні витрати в поточному році через регулярні та спеціальні бюджетні витрати. Однак сума загальних витрат Берліна на оборону засекречена.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у середу, що 18 країн виконають цільовий показник НАТО у 2%.

Колишній президент США Дональд Трамп на вихідних обурив союзників, заявивши, що відмовиться захищати членів НАТО, які не витрачають достатньо коштів на оборону.

Реагуючи на ці висловлювання в інтерв'ю телеканалу WELT у вівторок ввечері, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Трамп ризикує завдати шкоди трансатлантичним відносинам і може "врешті-решт відпиляти гілку, на якій сидить Америка".

Пісторіус відкинув пропозиції опозиції збільшити спеціальний військовий оборонний фонд Німеччини до 300 мільярдів євро зі 100 мільярдів, заявивши, що натомість уряд повинен збільшити видатки зі звичайного бюджету.

За його словами, це допомогло б уряду здійснювати закупівлі на більш тривалий період.