У німецькій опозиції пропонують збільшити спецфонд для Бундесверу зі 100 до 300 млрд євро

Експерт із питань оборони від опозиційного Християнсько-демократичного союзу Німеччини (ХДС) Родеріх Кізеветтер закликав збільшити втричі – зі 100 до 300 мільярдів євро – спеціальний фонд для фінансування закупівель для Бундесверу.

Про це Кізеветтер сказав в інтерв’ю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

На думку депутата Бундесверу від ХДС, "цілком очевидно, що нам потрібно 300 мільярдів, а не 100 мільярдів, щоб зробити Бундесвер придатним до війни". Він також не відкинув збільшення інших спецфондів, що використовуються федеральним урядом Німеччини.

Водночас, за словами Кізеветтера, необхідно досягти постійного оборонного бюджету в розмірі щонайменше 2% ВВП, як того вимагає членство в НАТО, проте це "можливо лише за умови зміни пріоритетів і чітких структурних реформ".

Нагадаємо, Бундестаг ухвалив рішення про створення спеціального фонду на 100 мільярдів євро після повномасштабного російського вторгнення в Україну з метою переозброєння Бундесверу, який раніше був фінансово занедбаний.

Спецфонд разом із регулярним оборонним бюджетом повинен допомогти Німеччині досягти узгодженої в межах НАТО мети витрачати 2% ВВП на оборону щороку, але поки що країна значно відстає від цього показника.

Нинішній федеральний уряд ФРН раніше задекларував, що продовжуватиме дотримуватися 2%-го показника навіть після того, як вичерпаються кошти спецфонду, за рахунок збільшення оборонного бюджету.

Як повідомлялось, більшість німців підтримують збільшення оборонних видатків Німеччини і посилення Бундесверу, як анонсувала керівна коаліція.