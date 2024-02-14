Германия впервые со времен холодной войны достигла цели расходов НАТО

Германия впервые с начала 1990-х годов достигла целевого показателя НАТО тратить 2% своего валового внутреннего продукта на оборону.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил в среду представитель Министерства обороны Германии.

Правительство Германии выделяет эквивалент 71,8 млрд евро на оборонные расходы в текущем году через регулярные и специальные бюджетные расходы. Однако сумма общих расходов Берлина на оборону засекречена.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что 18 стран выполнят целевой показатель НАТО в 2%.

Бывший президент США Дональд Трамп на выходных возмутил союзников, заявив, что откажется защищать членов НАТО, которые не тратят достаточно средств на оборону.

Реагируя на эти высказывания в интервью телеканалу WELT во вторник вечером, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Трамп рискует нанести ущерб трансатлантическим отношениям и может "в конце концов отпилить ветку, на которой сидит Америка".

Писториус отверг предложения оппозиции увеличить специальный военный оборонный фонд Германии до 300 млрд евро со 100 млрд, заявив, что вместо этого правительство должно увеличить расходы из обычного бюджета.

По его словам, это помогло бы правительству осуществлять закупки на более длительный период.