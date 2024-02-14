У штаб-квартирі Міноборони Німеччини на кілька годин загадково зникло світло

У німецькому місті Бонн у будівлі, яка належить Міністерству оборони Німеччини, 12 лютого на кілька годин зникло світло, при цьому резервна система живлення так і не запрацювала.

Про це речниця Міноборони ФРН повідомила в коментарі Bild, пише "Європейська правда".

За словами представниці відомства, в понеділок сталася "несправність у розподільчій системі середньої напруги" штаб-квартири Міноборони, що призвело до тимчасового "порушення роботи ІТ-послуг Бундесверу".

Речниця уточнила, що в результаті інциденту зв'язок у штаб-квартирах у Бонні та Берліні був "значно обмежений".

Штаб-квартира Міноборони Німеччини в Бонні Фото: DPA

"На внутрішній зв'язок і можливості командування і управління Федерального міністерства оборони це не вплинуло", – додала вона, зазначивши, що технічні фахівці Бундесверу змогли усунути несправність до полудня 12 лютого.

Бундесвер поки що не зміг пояснити, чому одночасно вийшли з ладу електропостачання та аварійне живлення в Бонні й продовжує розслідувати інцидент.

У будівлі, де працюють понад 2000 людей, розташовані командування Об’єднаних сил забезпечення та центр оцифрування Бундесверу, уточнює Bild.

Нагадаємо, наприкінці січня у федеральній землі Саксонія-Ангальт в Німеччині сталось масштабне відключення електроенергії, через що близько 100 тисяч людей у кількох містах і громадах залишилися без електрики та інтернету.