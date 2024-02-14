В штаб-квартире Минобороны Германии на несколько часов загадочно исчез свет

В немецком городе Бонн в здании, принадлежащем Министерству обороны Германии, 12 февраля на несколько часов исчез свет, при этом резервная система питания так и не заработала.

Об этом пресс-секретарь Минобороны ФРГ сообщила в комментарии Bild, пишет "Европейская правда".

По словам представительницы ведомства, в понедельник произошла "неисправность в распределительной системе среднего напряжения" штаб-квартиры Минобороны, что привело к временному "нарушению работы ИТ-услуг Бундесвера".

Пресс-секретарь уточнила, что в результате инцидента связь в штаб-квартирах в Бонне и Берлине была "значительно ограничена".

Штаб-квартира Минобороны Германии в Бонне ФОТО: DPA

"На внутреннюю связь и возможности командования и управления Федерального министерства обороны это не повлияло", – добавила она, отметив, что технические специалисты Бундесвера смогли устранить неисправность до полудня 12 февраля.

Бундесвер пока не смог объяснить, почему одновременно вышли из строя электроснабжение и аварийное питание в Бонне и продолжает расследовать инцидент.

В здании, где работают более 2000 человек, расположены командование Объединенных сил обеспечения и центр оцифровки Бундесвера, уточняет Bild.

Напомним, в конце января в федеральной земле Саксония-Анхальт в Германии произошло масштабное отключение электроэнергии, из-за чего около 100 тысяч человек в нескольких городах и общинах остались без электричества и интернета.