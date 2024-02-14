Літак врізався в огорожу в аеропорту Осло

Літак "Скандинавських авіаліній" врізався в огорожу в аеропорту Осло в середу, в результаті чого літак отримав незначні пошкодження, але ніхто не постраждав.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Літак прямував до Стокгольма і у той час, як він намагався злетіти, його ліве крило зачепило огорожу.

Представник перевізника Тоне Сунд повідомив норвезькій газеті VG, що літак отримав пошкодження, які змусили його приземлитися. Які саме пошкодження – не уточнюють.

Це вже третій інцидент за два тижні у норвезькому аеропорту, що трапився з повітряними суднами.

2 лютого літак норвезької авіакомпанії, що прямував до Стокгольма, теж зачепив огорожу. Ніхто не постраждав.

У вівторок ще один норвезький літак, який прямував до норвезького міста Крістіансанн, зачепив інший літак, підрізавши йому крило.

Нагадаємо, у середу рейс угорського лоукостера Wizz Air з грузинського Кутаїсі до Барселони розвернули назад через повідомлення про нібито вибухівку на борту.

А на початку лютого аеропорт Вільнюса був змушений призупинити всі рейси на кілька годин через з’їзд пасажирського літака зі злітно-посадкової смуги.