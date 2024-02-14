Самолет врезался в ограждение в аэропорту Осло

Самолет "Скандинавских авиалиний" врезался в ограждение в аэропорту Осло в среду, в результате чего самолет получил незначительные повреждения, но никто не пострадал.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Самолет направлялся в Стокгольм и в то время, как он пытался взлететь, его левое крыло задело ограждение.

Представитель перевозчика Тоне Сунд сообщил норвежской газете VG, что самолет получил повреждения, которые заставили его приземлиться. Какие именно повреждения – не уточняют.

Это уже третий инцидент за две недели в норвежском аэропорту, случившийся с воздушными судами.

2 февраля самолет норвежской авиакомпании, направлявшийся в Стокгольм, тоже задел ограждение. Никто не пострадал.

Во вторник еще один норвежский самолет, который направлялся в норвежский город Кристиансанн, задел другой самолет, подрезав ему крыло.

Напомним, в среду рейс венгерского лоукостера Wizz Air из грузинского Кутаиси в Барселону развернули обратно из-за сообщения о якобы взрывчатке на борту.

А в начале февраля аэропорт Вильнюса был вынужден приостановить все рейсы на несколько часов из-за съезда пассажирского самолета со взлетно-посадочной полосы.