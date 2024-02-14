Німеччина та Франція оголосили про створення "коаліції ППО" для України

Міністри оборони Німеччини та Франції Борис Пісторіус і Себастьєн Лекорню 14 лютого підписали угоду про створення "коаліції спроможностей" для розбудови протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Коментуючи створення нової коаліції, французький міністр оборони Себастьєн Лекорню зазначив, що посилення потенціалу ППО України "має важливе значення для майбутнього конфлікту та захисту цивільного населення".

Renforcer les capacités de défense aérienne de l’Ukraine est essentiel pour l'avenir du conflit et la protection des populations civiles.



Après le lancement de la coalition artillerie, nous officialisons avec @PistoriusBoris la coalition de soutien à la défense aérienne de l’🇺🇦 pic.twitter.com/XTk2WptYxj February 14, 2024

Підписання угоди про створення "коаліції ППО" відбулось на полях зустрічі очільників оборонних відомств країн НАТО в Брюсселі. Вона має на меті забезпечити дієву підтримку України в галузі наземної ППО в довгостроковій перспективі.

Як пояснив Пісторіус під час спілкування із журналістами, після екстреної допомоги увага союзників зосереджена на "довгострокових можливостях", а ППО є базовою передумовою успіху Збройних Сил України у боротьбі з російським агресором.

Він також анонсував, що Німеччина очолить "коаліцію бойових броньованих машин" спільно з Польщею та хоче приєднатись до коаліцій із артилерії, морської безпеки, розмінування та безпілотників.

Нагадаємо, про створення коаліції розвитку української протиповітряної оборони оголошував президент Володимир Зеленський після 17-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Раніше стало відомо, що держави-учасниці коаліції з розбудови ІТ-спроможностей України 12 лютого завершили підписання угоди про співпрацю.