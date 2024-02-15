NYT: Заявою про загрозу США намагались натиснути на Конгрес для схвалення допомоги Україні

Голова комітету Палати представників США з розвідки Майк Тернер зробив заяву про "серйозну загрозу" американській національній безпеці, зокрема, щоб натиснути на конгресменів і змусити їх розглянути запит на додаткове фінансування для України.

Про це йдеться у матеріалі New York Times, повідомляє "Європейська правда".

Як розповіли NYT джерела, Тернер, ймовірно, прагнув чинити тиск на Палату представників, щоб законодавці погодили додаткове фінансування України, яке раніше схвалив Сенат.

Видання нагадує, що Тернер є палким прихильником збільшення допомоги Україні і нещодавно відвідував Київ.

Під час брифінгу радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що буде проведена закрита зустріч з конгресменами, але не відповів, що на ній обговорюватимуть.

"Це було заплановано. Тому я дещо здивований, що конгресмен Тернер сьогодні публічно виступив напередодні запланованої зустрічі, щоб я міг завтра зустрітися з ним разом з нашими фахівцями з розвідки і оборони", – сказав Салліван.

Напередодні голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" – джерела стверджували, що загроза пов'язана з Росією.

Два поінформовані джерела американського телеканалу ABC News стверджують, що "серйозна загроза нацбезпеці" США, про яку заговорили 14 лютого, стосується ймовірних намірів Росії запустити в космос ядерну зброю.