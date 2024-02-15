NYT: Заявлением об угрозе США пытались надавить на Конгресс для одобрения помощи Украине

Председатель комитета Палаты представителей США по разведке Майк Тернер сделал заявление о "серьезной угрозе" американской национальной безопасности, в частности, чтобы надавить на конгрессменов и заставить их рассмотреть запрос на дополнительное финансирование для Украины.

Об этом говорится в материале New York Times, сообщает "Европейская правда".

Как рассказали NYT источники, Тернер, вероятно, стремился оказать давление на Палату представителей, чтобы законодатели согласовали дополнительное финансирование Украины, которое ранее одобрил Сенат.

Издание напоминает, что Тернер является горячим сторонником увеличения помощи Украине и недавно посещал Киев.

Во время брифинга советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что будет проведена закрытая встреча с конгрессменами, но не ответил, что на ней будут обсуждать.

"Это было запланировано. Поэтому я несколько удивлен, что конгрессмен Тернер сегодня публично выступил накануне запланированной встречи, чтобы я мог завтра встретиться с ним вместе с нашими специалистами по разведке и обороне", – сказал Салливан.

Накануне председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" – источники утверждали, что угроза связана с Россией.

Два информированных источника американского телеканала ABC News утверждают, что "серьезная угроза нацбезопасности" США, о которой заговорили 14 февраля, касается вероятных намерений России запустить в космос ядерное оружие.