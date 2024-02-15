Министр обороны Эстонии: Россия вынуждает НАТО нарастить военные расходы

Переход России в состояние военной экономики неизбежно заставит союзников по НАТО также увеличить расходы на оборону.

Об этом заявил журналистами в Брюсселе эстонский министр обороны Ханно Певкур, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Министр Певкур отметил, что Россия продолжает наращивать военные расходы. "Россия сейчас по сути в состоянии военной экономики, а их военные расходы достигают 30% от государственного бюджета. И это означает, что мы в НАТО должны на это реагировать", – пояснил он.

По его мнению, Альянс совместно должен существенно усилить оборонные расходы, перекрывая рост военного бюджета России, а также должен передать больше человеческих ресурсов в общие силы высокой готовности.

"Нужно передавать больше сил в распоряжение командующего сил НАТО в Европе, чтобы сдерживать Россию", – заявил министр

Эстонский министр, в частности, сообщил, что его государство также вынуждено будет инвестировать значительные ресурсы в вооружение. "Эстония будет поддерживать уровень оборонніх расходов минимум 3% ВВП в ближайшие годы", – заявил Ханно Певкур.

Как сообщалось, на этой неделе министры обороны государств НАТО собрались на встречу, посвященную преимущественно вопросу оборонных расходов. Генсек заявил, что Альянс должен защищать даже тех членов, которые мало тратят на оборону.

Между тем, в 2024 году количество государств Альянса, которые достигнут показателя в 2% ВВП оборонных расходов, возрастет до рекордного уровня.