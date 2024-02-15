ЗМІ: США підозрюють Ізраїль у порушенні умов використання американської зброї

Держдеп США проводить розслідування щодо можливого порушення використання американської зброї з боку підрозділів армії Ізраїлю під час бойових дій в Газі.

Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише "Європейська правда".

Розслідування відбувається в той час, коли адміністрація Джо Байдена намагається укласти угоду про звільнення заручників, захоплених ХАМАС, а Ізраїль розглядає можливість операції в місті Рафах на півдні Гази, незважаючи на застереження США і європейських країн.

Один з випадків, який розслідують у Держдепі, стосується авіаудару 31 жовтня по густонаселеному табору біженців Джабалія поблизу міста Газа, в результаті якого загинуло понад 125 осіб, повідомили американські офіційні особи. Ізраїль заявив, що його метою був командир ХАМАС, який перебував у тунелі під багатоповерхівкою.

У США підозрюють, що Ізраїль застосував бомбу вагою понад 900 кілограмів, яка могла бути надана Вашингтоном.

Управління ООН з прав людини заявило, що цей удар призвів до загибелі великої кількості цивільних осіб і може бути кваліфікований як воєнний злочин.

Ізраїльські офіційні особи відмовилися коментувати, який тип зброї вони використовували, але заявили, що намагалися мінімізувати кількість жертв серед цивільного населення, використавши підривач сповільненої дії, який дозволив провести вибух під землею.

Ізраїльські військові також відмовилися коментувати розслідування США.

Якщо представники Держдепу дійдуть висновку, що Ізраїль зловживає американською зброєю, вони можуть рекомендувати припинити постачання військової допомоги, запропонувати обмеження на її використання або нові інструкції.

На додаток до удару по табору Джабалія, американські посадовці розслідують можливе використання білого фосфору під час ізраїльських атак в Лівані в середині жовтня. За певних обставин використання цієї сполуки може бути забороненим.

У неділю президент США Джо Байден сказав ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу в телефонній розмові, що, на його думку, "військова операція в Рафаху не повинна продовжуватися без надійного і здійсненного плану" захисту і підтримки палестинців, які там знайшли прихисток.

За даними ЗМІ, глава Білого дому у приватних розмовах зневажливо висловлюється про Нетаньягу, однак не змінює політику США щодо Ізраїлю та Гази.