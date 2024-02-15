СМИ: США подозревают Израиль в нарушении условий использования американского оружия

Госдеп США проводит расследование относительно возможного нарушения использования американского оружия со стороны подразделений армии Израиля во время боевых действий в Газе.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Расследование происходит в то время, когда администрация Джо Байдена пытается заключить соглашение об освобождении заложников, захваченных ХАМАС, а Израиль рассматривает возможность операции в городе Рафах на юге Газы, несмотря на предостережения США и европейских стран.

Один из случаев, который расследуют в Госдепе, касается авиаудара 31 октября по густонаселенному лагерю беженцев Джабалия вблизи города Газа, в результате которого погибло более 125 человек, сообщили американские официальные лица. Израиль заявил, что его целью был командир ХАМАС, который находился в туннеле под многоэтажкой.

В США подозревают, что Израиль применил бомбу весом более 900 килограммов, которая могла быть предоставлена Вашингтоном.

Управление ООН по правам человека заявило, что этот удар привел к гибели большого количества гражданских лиц и может быть квалифицирован как военное преступление.

Израильские официальные лица отказались комментировать, какой тип оружия они использовали, но заявили, что пытались минимизировать количество жертв среди гражданского населения, использовав взрыватель замедленного действия, который позволил провести взрыв под землей.

Израильские военные также отказались комментировать расследование США.

Если представители Госдепа придут к выводу, что Израиль злоупотребляет американским оружием, они могут рекомендовать прекратить поставки военной помощи, предложить ограничения на ее использование или новые инструкции.

В дополнение к удару по лагерю Джабалия, американские чиновники расследуют возможное использование белого фосфора во время израильских атак в Ливане в середине октября. При определенных обстоятельствах использование этого соединения может быть запрещено.

В воскресенье президент США Джо Байден сказал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в телефонном разговоре, что, по его мнению, "военная операция в Рафахе не должна продолжаться без надежного и осуществимого плана" защиты и поддержки палестинцев, которые там нашли убежище.

По данным СМИ, глава Белого дома в частных разговорах пренебрежительно высказывается о Нетаньяху, однако не меняет политику США в отношении Израиля и Газы.