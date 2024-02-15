Генсек НАТО пояснив, чому США не вийдуть зі складу Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не вважає ймовірним припинення участі Сполучених Штатів у Альянсі.

Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Коментуючи заяви експрезидента Трампа щодо імовірного перегляду ролі США в Альянсі, Столтенберг заявив, що США мають зберегти свою роль в Альянсі.

"Я очікую, що США лишаться сильною складовою", – заявив він.

На думку Столтенберга, є три ключові причини для його впевненості.

"По-перше, це (збереження ролі США) є в національних безпекових інтересах Сполучених Штатів; по-друге, є сильна двопартійна підтримка НАТО у Конгресі; і по-третє, критика звучить не на адресу НАТО, а на адресу європейських членів НАТО", – пояснив генсек.

Столтенберг також утримався від критики на адресу Трампа, яка лунала від нього кілька разів протягом останніх днів.

Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".

Як повідомлялося, у середу генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.

Нагадаємо, перед цим Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку.