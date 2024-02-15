СМИ: США отменили многомиллиардную засекреченную программу военных спутников

Космические силы США отменили многомиллиардную программу компании Northrop Grumman по разработке засекреченного военного спутника из-за увеличения расходов, трудностей с разработкой полезной нагрузки и задержки графика.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на регуляторный акт и информированные источники.

По данным издания, в прошлом месяце компания Northrop получила официальное уведомление о прекращении работы в рамках "нашего ограниченного космического бизнеса" от оборонного подрядчика в поданном в регуляторные органы заявлении, где употребляется жаргон для засекреченных программ.

В заявлении не содержится никаких подробностей о засекреченном спутнике или причинах его отзыва, говорится в материале.

Согласно заявлению, компания рассчитывает сократить свой космический сегмент общей стоимостью более 40 млрд долларов примерно на два миллиарда долларов в течение первого квартала, "в связи с прекращением" контракта, отмечает Bloomberg.

Представитель отрасли сообщил изданию, что программу заказали в Northrop в январе 2020 года. По словам людей, знакомых с этим вопросом, компания лоббировала в подкомитете по вопросам оборонных ассигнований Палаты представителей США меры по спасению части программы.

Финансовый директор Northrop Дэвид Кеффер загадочно прокомментировал отмену проекта во время телефонного звонка компании, отметив, что снижение продаж космических аппаратов частично "отражает сокращение ограниченной программы из-за изменения правительственных приоритетов".

Пресс-секретарь ВВС США по вопросам космических закупок Лора Макендрюс заявила, что "не имеет что ответить на этот запрос, учитывая засекреченность".

Northrop в частности имеет незасекреченные космические контракты, такие как спутниковая система Tranche 1 Transport Layer для обнаружения гиперзвукового оружия и передовых ракет.

Решение об отмене программы было инициировано Фрэнком Калвелли, помощником министра ВВС США по вопросам космических закупок, сказал неназванный американский чиновник и представитель отрасли, знакомый с этим решением.

Как следствие, финансирование программы, содержащейся в запросе на закупку "Специальной космической деятельности Космических сил" на сумму 841 миллион долларов, было сокращено в окончательном законопроекте об оборонной политике на 2024 финансовый год.

Накануне председатель Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предоставил для ознакомления всем членам Конгресса разведывательную информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности" – источники утверждали, что угроза связана с Россией.

Два информированных источника американского телеканала ABC News утверждают, что "серьезная угроза нацбезопасности" США, о которой заговорили 14 февраля, касается вероятных намерений России запустить в космос ядерное оружие.