Британський міністр після погроз Трампа закликав союзників виконувати свої зобов’язання

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що усі країни-члени НАТО мають дотримуватися своїх зобов'язань і витрачати 2% свого ВВП на оборону.

Заяву британського міністра наводить Politico, повідомляє "Європейська правда".

Так Шаппс відповів на погрозу лідера республіканців США Дональда Трампа "заохотити" Росію до вторгнення в країни-члени НАТО, які не виконують своїх зобов'язань.

Він нагадав заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, який наголосив на важливості статті 5 Договору про НАТО, яка передбачає, що збройний напад на одного члена Альянсу буде вважатися нападом на всіх.

"Всі згодні з генеральним секретарем НАТО. Стаття 5 є непорушною. Але водночас слід сказати, що це правильно, що всі країни відіграють свою роль. Ми сказали, що зробимо це до 2024 року. Настав 2024 рік", – сказав Шаппс, маючи на увазі 10-річний план досягнення 2-відсоткового показника на оборону, затверджений на саміті НАТО в 2014 році.

За його словами, країни НАТО збільшують витрати на оборону не через Трампа, а тому, що "війна в Європі демонструє, що це необхідно".

Раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев назвав "цілком зрозумілими" заяви експрезидента США Дональда Трампа про те, що він не буде захищати країни НАТО, які не виконують своїх зобов'язань щодо витрат.

Нагадаємо, Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.

Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.

Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".