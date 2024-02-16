Міністр оборони Болгарії: Заяви Трампа про НАТО цілком зрозумілі

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев назвав "цілком зрозумілими" заяви експрезидента США Дональда Трампа про те, що він не буде захищати країни НАТО, які не виконують своїх зобов'язань щодо витрат.

Заяву болгарського міністра наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Тагарев зазначив, що країни-члени НАТО, які взяли на себе зобов'язання, повинні їх поважати.

"Трамп веде передвиборчу кампанію, і його позиція цілком зрозуміла. Всі країни взяли на себе таке зобов'язання ще на саміті в 2014 році, тобто 10 років тому, і той факт, що деякі з них досі не досягли цих 2% (від ВВП на оборону), викликає занепокоєння. Ми повинні нести цей тягар разом", – сказав очільник болгарського оборонного відомства.

Водночас він закликав "не робити крок до відокремлення Європи від Північної Америки".

Тагарев зазначив, що Болгарія має 2% видатків на оборону в запланованому державному бюджеті на 2024 рік і планує витрачати стільки ж до 2032 року.

"Близько третини цього бюджету – це інвестиції в нові бойові спроможності, що досить добре сприймається нашими союзниками. Жоден квадратний сантиметр території НАТО не буде відданий країні-агресору", – додав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО.

Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.

Генсек НАТО попросив Трампа не підривати систему стримування.

Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".