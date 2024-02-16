Британский министр после угроз Трампа призвал союзников выполнять свои обязательства

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что все страны-члены НАТО должны придерживаться своих обязательств и тратить 2% своего ВВП на оборону.

Заявление британского министра приводит Politico, сообщает "Европейская правда".

Так Шаппс ответил на угрозу лидера республиканцев США Дональда Трампа "поощрить" Россию к вторжению в страны-члены НАТО, которые не выполняют своих обязательств.

Он напомнил заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, который подчеркнул важность статьи 5 Договора о НАТО, которая предусматривает, что вооруженное нападение на одного члена Альянса будет считаться нападением на всех.

"Все согласны с генеральным секретарем НАТО. Статья 5 является незыблемой. Но в то же время следует сказать, что это правильно, что все страны играют свою роль. Мы сказали, что сделаем это до 2024 года. Наступил 2024 год", – сказал Шаппс, имея в виду 10-летний план достижения 2-процентного показателя на оборону, утвержденный на саммите НАТО в 2014 году.

По его словам, страны НАТО увеличивают расходы на оборону не из-за Трампа, а потому, что "война в Европе демонстрирует, что это необходимо".

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев назвал "вполне понятными" заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он не будет защищать страны НАТО, которые не выполняют своих обязательств по расходам.

Напомним, Дональд Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".