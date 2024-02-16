Сенаторы США едут в Венгрию для давления по поводу заявки Швеции на вступление в НАТО

Двухпартийная делегация Конгресса США посетит Венгрию в воскресенье на фоне усиления давления на Будапешт по ратификации членства Швеции в НАТО, когда парламент возобновит работу после зимних каникул.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В заявлении посольства США говорится о том, что сенаторы посетят Венгрию "с миссией, сосредоточенной на стратегических вопросах, стоящих перед НАТО и Венгрией".

Ранее посол США в Венгрии Дэвид Прессман заявлял, что вступление Швеции в НАТО является вопросом, который непосредственно влияет на национальную безопасность Соединенных Штатов, а также на безопасность альянса в целом.

Во фракции правящей партии "Фидес" заявили, что шведская заявка может быть ратифицирована, когда парламент снова соберется в конце февраля.

Венгрия является единственной страной, которая до сих пор не одобрила заявку Швеции на вступление в Альянс.

Венгерские власти аргументируют это, в частности, тем, что Швеция выдвигает необоснованные обвинения в подрыве демократии в Венгрии.

Премьер страны Виктор Орбан официально поддержал кандидатуру Швеции в январе, но она еще должна быть утверждена венгерским парламентом.

Парламентское голосование должно быть формальностью, поскольку правящая партия Орбана "Фидес" имеет комфортное большинство. Но лидеры "Фидес" в начале февраля потребовали, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием.

Кристерссон исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.