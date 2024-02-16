ЗМІ: Архітектор санкцій проти РФ повернеться в Білий дім

Колишній головний радник з питань національної безпеки Даліп Сінгх, який був архітектором санкцій проти РФ за її вторгнення в Україну, повертається до адміністрації президента США Джо Байдена.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Очікують, що тепер він працюватиме над низкою ініціатив, серед яких зміцнення ланцюгів постачання, допомога в реформуванні Світового банку, вирішення боргових проблем на глобальному півдні, розширення американської альтернативи китайській ініціативі "Один пояс, один шлях" та розробка економічної політики, спрямованої на протидію супротивникам, зазначає видання.

Сінгх відігравав центральну роль у зусиллях США, спрямованих на те, щоб відрізати РФ від світової фінансової системи, знерухомивши близько половини її активів у розмірі 640 мільярдів доларів, після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Він також був відомий тим, що заохочував регулювання цифрових активів, зазначаючи, що криптовалюти допомагають Росії уникати впливу санкцій США та є інструментом для захоплення американського бізнесу з метою отримання викупу.

Минулого року Сінгх заявив на слуханнях у Сенаті США, що Білий дім наполягає на запуску цифрового долара, назвавши це "найкращим кроком, який ми могли б зробити, тому що це витіснить екосистему криптовалют, яка дозволяє противникам національної безпеки, таким як РФ, використовувати наші недоліки".

Він залишав адміністрацію президента США за сімейними обставинами наприкінці 2022 року та отримав посаду головного глобального економіста в PGIM Fixed Income – компанії з управління активами.

Раніше повідомляли, що посадовці від ЄС, США та їхні союзники на зустрічі у Брюсселі обговорили найближчі нові санкції проти Росії, які готують до другої річниці повномасштабної війни.

Про нові секторальні санкції у пакеті не йдеться. Співрозмовник повторив інформацію, яка вже лунала у матеріалах ЗМІ, що санкційний список ЄС може поповнитися майже 200 фізособами і компаніями.

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