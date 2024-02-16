СМИ: Архитектор санкций против РФ вернется в Белый дом

Бывший главный советник по вопросам национальной безопасности Далип Сингх, который был архитектором санкций против РФ за ее вторжение в Украину, возвращается в администрацию президента США Джо Байдена.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что теперь он будет работать над рядом инициатив, среди которых укрепление цепей поставок, помощь в реформировании Всемирного банка, решение долговых проблем на глобальном юге, расширение американской альтернативы китайской инициативе "Один пояс, один путь" и разработка экономической политики, направленной на противодействие противникам, отмечает издание.

Сингх играл центральную роль в усилиях США, направленных на то, чтобы отрезать РФ от мировой финансовой системы, обездвижив около половины ее активов в размере 640 миллиардов долларов, после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Он также был известен тем, что поощрял регулирование цифровых активов, отмечая, что криптовалюты помогают России избегать влияния санкций США и являются инструментом для захвата американского бизнеса с целью получения выкупа.

В прошлом году Сингх заявил на слушаниях в Сенате США, что Белый дом настаивает на запуске цифрового доллара, назвав это "лучшим шагом, который мы могли бы сделать, потому что это вытеснит экосистему криптовалют, которая позволяет противникам национальной безопасности, таким как РФ, использовать наши недостатки".

Он покидал администрацию президента США по семейным обстоятельствам в конце 2022 года и получил должность главного глобального экономиста в PGIM Fixed Income – компании по управлению активами.

Ранее сообщалось, что чиновники от ЕС, США и их союзники на встрече в Брюсселе обсудили ближайшие новые санкции против России, которые готовят ко второй годовщине полномасштабной войны.

О новых секторальных санкциях в пакете речь не идет. Собеседник повторил информацию, которая уже звучала в материалах СМИ, что санкционный список ЕС может пополниться почти 200 физлицами и компаниями.

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