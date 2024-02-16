Стефанишина: Финансирование Украины соответствует суверенным интересам США

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что поддержка США Украины соответствует их собственным "суверенным интересам", и выразила уверенность, что Конгресс примет пакет помощи Киеву.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Bloomberg.

"Наша надежда основывается на понимании того, что политика есть политика, но суверенный интерес Соединенных Штатов в сохранении демократии во всем мире будет главным в обеих партиях", – отметила вице-премьер.

Она подчеркнула, что недостаток финансирования в течение последних нескольких месяцев повлиял на ликвидность бюджета страны и способность Киева разрабатывать военные планы.

По ее словам, украинское правительство работает над "планами Б и В" на случай, если разрыв в финансировании сохранится.

"С нашей стороны мы делаем планирование на случай непредвиденных ситуаций", – указала Стефанишина.

Ранее Палата представителей США ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав пакетный проект закона, в который входят средства на поддержку Украины.

Напомним, на этой неделе Сенат США проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины на поддержку ее усилий по противостоянию агрессии РФ, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и еще 4,83 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня, и сдерживания агрессии со стороны Китая.

Пока неизвестно, согласится ли достаточное количество республиканцев в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате. Но некоторые из них уже публично давят на спикера Палаты Майка Джонсона, требуя одобрения документа.

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