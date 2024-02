Боррель: Відповідальність за смерть Навального несе виключно Путін 

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що відповідальність за смерть Алексєя Навального несе виключно російський президент Владімір Путін.

Про це Боррель написав у п’ятницю у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Шокований повідомленнями ЗМІ про смерть Алексєя Навального, дуже хороброї людини, яка присвятила своє життя порятунку честі Росії, даючи надію демократам і громадянському суспільству", – написав Боррель.

"Очікуючи на подальшу інформацію, давайте будемо відвертими: відповідальність за це несе виключно Путін", – додав він.

Shocked by media reports of the death of Alexey Navalny, a very brave man who dedicated his life to save the honour of Russia, giving hope to democrats & civil society.



While awaiting further information, let’s be clear: this is Putin’s sole responsibility. https://t.co/zabZOOknQD