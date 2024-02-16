Боррель: Відповідальність за смерть Навального несе виключно Путін 

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що відповідальність за смерть Алексєя Навального несе виключно російський президент Владімір Путін.

Про це Боррель написав у п’ятницю у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

"Шокований повідомленнями ЗМІ про смерть Алексєя Навального, дуже хороброї людини, яка присвятила своє життя порятунку честі Росії, даючи надію демократам і громадянському суспільству", – написав Боррель.

"Очікуючи на подальшу інформацію, давайте будемо відвертими: відповідальність за це несе виключно Путін", – додав він.

Shocked by media reports of the death of Alexey Navalny, a very brave man who dedicated his life to save the honour of Russia, giving hope to democrats & civil society.



While awaiting further information, let’s be clear: this is Putin’s sole responsibility. https://t.co/zabZOOknQD — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 16, 2024

Федеральна служба виконання покарань повідомила вдень 16 лютого про смерть Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг опісля заявив, що Росія має відповісти на "дуже серйозні запитання".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував повідомлення про смерть Навального, зазначивши, що ця новина демонструє зміни у Росії, яка вже давно перестала бути демократією.