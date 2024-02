Боррель: Ответственность за смерть Навального несет исключительно Путин

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что ответственность за смерть Алексея Навального несет исключительно российский президент Владимир Путин.

Об этом Боррель написал в пятницу в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Шокирован сообщениями СМИ о смерти Алексея Навального, очень храброго человека, который посвятил свою жизнь спасению чести России, давая надежду демократам и гражданскому обществу", – написал Боррель.

"Ожидая дальнейшей информации, давайте будем откровенными: ответственность за это несет исключительно Путин", – добавил он.

