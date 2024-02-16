Укр Рус Eng

Боррель: Ответственность за смерть Навального несет исключительно Путин

Пятница, 16 февраля 2024, 15:34

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что ответственность за смерть Алексея Навального несет исключительно российский президент Владимир Путин.

Об этом Боррель написал в пятницу в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Шокирован сообщениями СМИ о смерти Алексея Навального, очень храброго человека, который посвятил свою жизнь спасению чести России, давая надежду демократам и гражданскому обществу", – написал Боррель.

"Ожидая дальнейшей информации, давайте будем откровенными: ответственность за это несет исключительно Путин", – добавил он.

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заявил, что Россия должна ответить на "очень серьезные вопросы".

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал сообщение о смерти Навального, отметив, что эта новость демонстрирует изменения в России, которая уже давно перестала быть демократией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Боррель Путин Россия Навальный