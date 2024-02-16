Боррель: Ответственность за смерть Навального несет исключительно Путин
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что ответственность за смерть Алексея Навального несет исключительно российский президент Владимир Путин.
Об этом Боррель написал в пятницу в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".
"Шокирован сообщениями СМИ о смерти Алексея Навального, очень храброго человека, который посвятил свою жизнь спасению чести России, давая надежду демократам и гражданскому обществу", – написал Боррель.
"Ожидая дальнейшей информации, давайте будем откровенными: ответственность за это несет исключительно Путин", – добавил он.
Shocked by media reports of the death of Alexey Navalny, a very brave man who dedicated his life to save the honour of Russia, giving hope to democrats & civil society.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 16, 2024
While awaiting further information, let’s be clear: this is Putin’s sole responsibility. https://t.co/zabZOOknQD
Федеральная служба исполнения наказаний сообщила днем 16 февраля о смерти Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заявил, что Россия должна ответить на "очень серьезные вопросы".
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал сообщение о смерти Навального, отметив, что эта новость демонстрирует изменения в России, которая уже давно перестала быть демократией.