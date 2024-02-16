В Германии начали выдавать платежные карты беженцам без возможности перевода за границу

Гамбург стал первой немецкой землей, которая ввела для искателей убежища платежные карты, которые нельзя использовать в Интернете или за рубежом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DW.

Начиная с четверга, новоприбывшие беженцы, имеющие право на социальные выплаты в Гамбурге, получат специальную предоплаченную карточку Visa.

Теперь получателям помощи не нужно будет посещать государственные учреждения или кассы, что сэкономит их время и усилия.

Городское управление социальной защиты Гамбурга объявило, что карточки сначала будут выдаваться новоприбывшим в пунктах первичного приема.

Каждый взрослый будет получать на карточку ежемесячный платеж в размере 185 евро, который можно будет использовать для покупки и оплаты товаров повседневного потребления. Выплаты на детей также будут зачисляться на карточку одного из родителей.

Эти меры частично имеют целью предотвратить перевод мигрантами социальных выплат родственникам или друзьям на родине, а также упорядочить распределение льгот и уменьшить административную нагрузку на местные органы власти.

В конце января 14 из 16 федеральных земель Германии согласовали общий формат введения такой карточки. Другие две земли, Бавария и Мекленбург-Передняя Померания, также намерены ввести карточку для мигрантов, но будут придерживаться собственных стандартов.

Ранее в Германии разоблачили десятки граждан Румынии, которые под видом беженцев из Украины получили деньги и жилье.

Сообщалось, что немецкое федеральное правительство прогнозирует, что в случае худшего развития событий в Украине и победы России количество украинских беженцев вырастет на 10 миллионов, и Германия будет одной из стран их назначения.