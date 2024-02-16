Нова військова допомога від Німеччини: БТР, артилерійські снаряди, дрони

Уряд Німеччини в п’ятницю, 16 лютого, прозвітував про чергову партію військової допомоги, надіслану Україні за останній тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У переліку, опублікованому німецьким урядом, згадується передання 18 бронетранспортерів, близько 4000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, броньованої інженерної машини DACHS та 11 мінних тралів.

Також вказано, що Україна отримала 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами, 30 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun, 11 розвідувальних безпілотників Primoco ONE, 7 розвідувальних безпілотників Songbird; чотири автомобілі для охорони кордону, 500 світлодіодних ліхтарів та ІТ-обладнання.

Крім того, уряд Німеччини оновив перелік зброї, яку планується передати Україні.

Там з’явились два додаткові зенітно-ракетні комплекси SKYNEX з боєприпасами, ракети для систем ППО IRIS-T SLM/SLS, ще 18 колісних самохідних гаубиць RCH 155, 18 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, понад 120 тисяч снарядів калібру 122 мм, 9 броньованих інженерних машин DACHS і 50 розвідувальних безпілотників Vector.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц під час візиту Володимира Зеленського до Берліна заявив, що Німеччина готується виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму 1,1 млрд євро.

Загалом Німеччина виділила чи прийняла зобов’язання на військову допомогу Україні на суму 28 млрд євро. Вона є другим найбільшим постачальником військової допомоги Україні.