Новая военная помощь от Германии: БТР, артиллерийские снаряды, дроны

Правительство Германии в пятницу, 16 февраля, отчиталось об очередной партии военной помощи, отправленной Украине за последнюю неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В перечне, опубликованном немецким правительством, упоминается передача 18 бронетранспортеров, около 4000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, бронированной инженерной машины DACHS и 11 минных тралов.

Также указано, что Украина получила 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями, 30 разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun, 11 разведывательных беспилотников Primoco ONE, 7 разведывательных беспилотников Songbird; четыре автомобиля для охраны границы, 500 светодиодных фонарей и IТ-оборудование.

Кроме того, правительство Германии обновило перечень оружия, которое планируется передать Украине.

Там появились два дополнительных зенитно-ракетных комплекса SKYNEX с боеприпасами, ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM/SLS, еще 18 колесных самоходных гаубиц RCH 155, 18 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, более 120 тысяч снарядов калибра 122 мм, 9 бронированных инженерных машин DACHS и 50 разведывательных беспилотников Vector.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц во время визита Владимира Зеленского в Берлин заявил, что Германия готовится выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,1 млрд евро.

В целом Германия выделила или приняла обязательства на военную помощь Украине на сумму 28 млрд евро. Она является вторым крупнейшим поставщиком военной помощи Украине.