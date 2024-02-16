Пісторіус: Не потрібно бути криміналістом, щоб запідозрити, хто стоїть за смертю Навального

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус відреагував на повідомлення про смерть російського опозиціонера Алексєя Навального.

Його слова наводить видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Пісторіус висловив свій "глибокий шок від новини про смерть Алексєя Навального".

"Він заплатив життям за свою сміливість повернутися до Росії. Не треба бути криміналістом, щоб запідозрити, хто за цим стоїть", – сказав він.

За словами канцлера Німеччини Шольца, смерть Навального свідчить що Росія – давно не демократія.

Між тим Євросоюз звинуватив російський режим у смерті Навального.

Віцепрезидентка США також звинуватила Росію у смерті Навального.