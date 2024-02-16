Естонська розвідка: РФ зосередила в районі Авдіївки до 50 тисяч військових

Зусилля російських сил за останній тиждень були зосереджені в районі міста Авдіївка Донецької області, й хоча Росія утримує ініціативу в діях сухопутних військ та нанесенні ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, вона не досягла своїх оперативно-тактичних цілей.

Про це на брифінгу 16 лютого заявив керівник Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Ківісельга, з наближенням так званих президентських виборів у Росії вона все більше намагатиметься досягти "певної видимої тактичної перемоги, яку можна буде розкрутити і представити у ЗМІ як загальну перемогу у війні в Україні".

Такою перемогою, додав він, може бути захоплення Авдіївки. Водночас якщо до виборів цього не станеться, в російських збройних силах і суспільстві може настати невдоволення, каже голова естонської розвідки.

Ківісельг розповів на брифінгу, що на Авдіївку за останній тиждень припадала половина бойових зіткнень у Донецькій області.

"Навколо нього (міста. – Ред.) Російська Федерація зосередила майже 50 тисяч військових. Це демонструє пропагандистське значення цього невеликого населеного пункту для збройних сил і політичного керівництва Російської Федерації", – зауважив він.

Хоча РФ почала бомбити Авдіївку авіаційними касетними снарядами й російські сили досягли успіху на півночі від міста, вона ще не оточена, повідомив Ківісельг. Але українським силам стає все важче утримувати позиції в місті, констатував він.

Українська армія вже кілька місяців тримає оборону Авдіївки від дедалі сильнішого натиску окупантів. Останніми днями становище погіршується і, за деякими повідомленнями, українським силам може навіть загрожувати оточення в місті.

У Білому домі напередодні говорили, що одна з причин критичної ситуації в Авдіївці – нестача артилерійських снарядів, які США зараз не можуть надавати через відсутність схваленого додаткового фінансування в Конгресі.